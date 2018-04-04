ارتفاع على مؤشر بورصة فلسطين

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين ارتفاعا بنسبة 0.27%، اليوم الأربعاء، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 750 ألف دولار أميركي.

وأغلق مؤشر القدس على 561.56 نقطة، مرتفعا 1.52 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدعوما بارتفاع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.82%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.47%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.19%، مع انخفاض مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.19%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.20%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 382 ألف سهم، في 171 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 17 شركة، ارتفع منها سهم 6 شركات، وتراجع سهم 6 شركات، واستقر سهم 5 شركات.

والشركات الرابحة هي: البنك الوطني، والمجموعة الأهلية للتأمين، والوطنية لصناعة الكرتون، والبنك الإسلامي العربي، وبال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات، والقدس للمستحضرات الطبية.

وتراجع سهم شركات: الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات "نابكو"، والفلسطينية للكهرباء، وفلسطين للاستثمار العقاري، والبنك الإسلامي الفلسطيني، والعربية الفلسطينية للاستثمار "إيبك"، وبنك فلسطين.

والشركات المستقرة هي: بيت جالا لصناعة الأدوية، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والاتصالات الفلسطينية، وبنك القدس، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات.