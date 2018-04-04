مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقتحم 381 مستوطنا، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال.

وقالت مصادر مقدسية، إن معظم المستوطنين اقتحموا الأقصى بلباسهم التلمودي التقليدي، وسط محاولات لأداء طقوس وشعائر تلمودية في باحات المسجد المبارك.

ولفتت المصادر، إلى تصعيدٍ ملحوظ بعدد المستوطنين الذين يقتحمون الأقصى، مشيرا الى أن 456 مستوطنا اقتحم المسجد في فترتي الاقتحامات منذ يوم أمس، ويتوقع أن ترتفع أعداد المستوطنين المُقتحمين للأقصى في فترة اقتحامات بعد ظهر اليوم.

ودعت "منظمات الهيكل" المزعوم أنصارها وجمهور المستوطنين الى المشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الأقصى خلال فترة عيد "الفصح" العبري، متضمنة دعواتها عبارات وشعارات عنصرية بحق الأقصى والمسلمين.