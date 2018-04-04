مليون و136 ألف شيقل إيرادات المعادن الثمينة خلال الشهر الماضي

بلغ حجم إيرادات مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني خلال الشهر الماضي (مليون و136 ألف شيقل تقريبا)، في حين بلغت كمية الذهب الواردة إلى المديرية "915 كغم تقريبا".

وأشارت المديرية في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن طواقم الرقابة والتفتيش في المديرية نفذت خلال الشهر الماضي 28 جولة تفتيشية، شملت 117 محلا، ومصنعا، وتم تجديد 4 رخص مزاولة، وضبط تاجرين مخالفين، وتم إحالتهم للنيابة.

وأفاد المدير العام للمديرية يعقوب شاهين "بأن التعليمات الجديدة للتجار والصناع خاصة على صفحات التوصل الاجتماعي يجب أن تتضمن صورة المصوغات الذهبية الوزن، والعيار والسعر، وأي تاجر، أو صانع لا يلتزم بالتعليمات الجديدة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.