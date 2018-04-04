نتنياهو يهنئ جنوده بإفشال مخطط الجهاد الإسلامي بتفجير زورق للاحتلال

هنأ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو جيش الاحتلال والشاباك على قيامهما بإحباط الهجوم البحري الذي خططت له حركة الجهاد الإسلامي , ستعمل قوات الجيش على جميع الساحات من أجل حماية "إسرائيل" ومواطنيها.

ومن جانبه وزير حرب الاحتلال ليبرمان حول إحباط مخطط الهجوم ضد سلاح البحرية:لدى شعب "إسرائيل" جيش يعتمد عليه , أتمنى ألا يطلب رفاقنا من اليسار هذه المرة فتح لجنة تحقيق.

وادعى الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء إحباط مخططا لاستهداف زورق تابع للبحرية الاسرائيلية في عرض بحر قطاع غزة.

وقالت وسائل اعلام عبرية "إن الجيش اعتقل 10 نشطاء من الجهاد الاسلامي من على قارب في بحر حيث كانوا يخططون لهجوم تفجيري بواسطة مركب ضد زورق الحربية" واعتقال من على متنه.