ليبرمان: التحديات على حدود غزة معقدة

قال وزير حرب الاحتلال أفيغدور ليبرمان اليوم الأربعاء، إن التحديات على حدود قطاع غزة "معقدة".

وأضاف ليبرمان في تغريدة رداً على زعم الاحتلال إحباط عملية ضد زورق حربي "مجدداً منع الجيش والشاباك عملية إرهابية ضد قواتنا، التحديات على حدود غزة متنوعة ومعقدة، شعب إسرائيلية لديه من يعتمد عليه، آمل هذه المرة ألا يطالب رفاقنا في اليسار فتح تحقيق".

وادعى الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء إحباط مخططا لاستهداف زورق تابع للبحرية الاسرائيلية في عرض بحر قطاع غزة.

وقالت وسائل اعلام عبرية "إن الجيش اعتقل 10 نشطاء من الجهاد الاسلامي من على قارب في بحر رفح الشهر الماضي حيث كانوا يخططون لهجوم تفجيري بواسطة مركب ضد زورق الحربية".