"إسرائيل"تكشف:اعتقال خلية للجهاد الإسلامي ببحر رفح خططت لتفجير زورق

كشفت مصادر إعلام "إسرائيلية" اليوم الأربعاء عن اعتقال خلية تابعه لحركة الجهاد الاسلامي بزعم تنفيذ عملية ضد سلاح البحرية في منطقة رفح جنوب القطاع .

وحسب ما تداولته وسائل اعلام الاحتلال فان الخلية مكونه من 11 شخصاً تم اعتقالهم وهم من سكان مدينة رفح حيث خططوا لمهاجمة سفينة حربية بصاروخ مضاد للدروع (كورنيت) وخطف الجنود الموجود على متن السفينة لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين.

وبينت المصادر ان عناصر "الجهاد" الذين تم اعتقالهم خطّطوا إلى إطلاق قذيفة من طراز كورنيت على زورق تابع لسلاح البحرية في عرض البحر ومن ثم الإجهاز عليهم ومحاولة اختطاف الجنود بهدف مبادلتهم بأسرى فلسطينيين.

ولم تشر المواقع بشأن اي معلومات حول كيفية اعتقالهم ، ولكنه بين ان المنفذين كانوا في مراحل متقدمة في التخطيط , وكانوا في مرحلة جمع المعلومات حول السفينة التي ينوا استهدافها .

ومن جانبها نشرت صحيفة يديعوت معلومات جديدة عن الموضوع وهي ان امين جمعة مسؤول المجموعة ، وان التخطيط كان يقضي بأن يتم اطلاق صاروخ بإتجاه السفينة ومحاولة اختطاف من عليها .