مجدداً .."الشاباك" يعارض خطة "جزيرة غزة" قبل إقرارها

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جهاز الأمن العام "الشاباك"، عارض بشدة خطة وزير المواصلات "يسرئيل كاتس" حول إقامة "جزيرة الانفصال عن غزة".

وعنونت الإذاعة العبرية تقريرها بـ" الجزيرة التي لم تكن يوماً، ويبدو أنها لن تكون"، وقالت: "بعد سبع سنوات من ترويج الوزير يسرئيل كاتس لخطة جزيرة الانفصال في غزة ، الشاباك يقف ضد يسرئيل كاتس بخصوص هذا المقترح قبل حتى أن يقر".

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال أن سبب رفض "الشاباك" خطة "كاتس"، يرجع لخوفه من تهريب الأسلحة إلى الفلسطينيين عبر الجزيرة.

ولفتت الإذاعة إلى أن هذا الموقف الجديد نشر اليوم، حيث قال "الشاباك": "سيكون هناك وجود دولي؟ اليوم في "كرم شالوم"، عملوا في التهريب. على هذه الجزيرة ستفقد السيطرة تماما على الأمن".

من جهته قال رئيس الشاباك السابق "عامي ايلون" : " أنا أفهم أن رئيس الجهاز ينظر إلى المشاكل التي يمكن أن تنشأ ، وأعتقد أن هذا خطأ ، خطأ فادحًا." يجب على رئيس الشاباك أن ينظر ليس فقط إلى الهجوم غدا ، ولكن على مصدر الهجمات "

وكان رد الشاباك أنه "تم نقل مواقف جهاز الأمن العام في هذه المسألة إلى المستوى السياسي ، و لا نستطيع التعقيب على ذلك لهذ السبب" .