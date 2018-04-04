الاحتلال ينقل الأسير المضرب مصعب الهندي لمعتقل "إيشل"

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، صباح اليوم الأربعاء، أن إدارة معتقلات الاحتلال قامت بنقل الأسير المضرب عن الطعام مصعب توفيق الهندي (28 عاماً)، من معتقل "عسقلان" إلى معتقل "إيشل".

وأوضح عجوة، أن الأسير الهندي وهو من قرية تل قضاء نابلس، يخوض إضراباً عن الطعام منذ 25 يوماً احتجاجاً على مواصلة اعتقاله الإداري لأكثر من عام.

وأضاف، أن سلطات الاحتلال كانت قد أصدرت قراراً بعزله منذ اعلانه الاضراب عن الطعام، وحرمانه من زيارة العائلة والكانتينا لمدة شهرين، منوهاً الى أن الأسير فقد من وزنه 9كغم حتى الآن .

ولفت عجوة، إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال تنتهج مختلف أصناف التنكيل بحق الأسرى وخاصة المضربين منهم، ولعل أحد أشكال التنكيل التي تُمارسها تتمثل في سياسة النقل التعسفي عبر "البوسطة"، وذلك بهدف إنهاك وارهاق الأسير المضرب عن الطعام.

يذكر أن الأسير الهندي اعتقل بتاريخ2017/3/15، وصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال اداري متلاحقة ينتهي أخرها بتاريخ2018/5/12.