الصحة بغزة تزيد وحدات الدم لأكثر من 4000 وحدة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء، عن زيادة معدل وحدات الدم استعداداً لحالات الطوارئ ورفع مستوى الجهوزية في كافة المختبرات.

وأوضح كايد أحمد مدير مختبر وبنك دم مجمع الشفاء الطبي أن الوزارة زادت معدل وحدات الدم إلى (4000) وحدة استعداداً لحالة الطوارئ، إلى جانب استدعاء 60% من الطواقم العاملة في المختبر لرفع مستوى الجهوزية.

وأوضح أحمد بأنه تم في اليوم الأول صرف ما يقارب 500 وحدة دم و مشتقاته من ضمنها صرف 70 وحدة دم و مشتقاته من فصيلة (O- ) وهى من الفصائل النادرة ,الى جانب سحب 300 وحدة دم و فصلها الى مكوناتها الأساسية , ,واجراء أكثر من 1000 فحص داخلي .

وحول خطة الطوارئ يضيف أحمد:" تم اعداد قوائم جاهزة من المتبرعين لاستدعائهم في حالة نقص أي وحدات دم نادرة وأن يكون في أماكن سكن قريبة من المجمع .

ونوه إلى أنه في اليوم الاول تم ترتيب جدول للطوارئ قابل للتمديد حسب الحالة حيث تم استدعاء 60% من الطواقم و فرز 4 فرق للعمل داخل غرف العمليات الاحدى عشر لسرعة تزويد العمليات بوحدات الدم حسب البروتوكولات العالمية و التي صرفت للمصابين 200 وحدة و مشتقاته في اليوم الاول.

ونوه إلى أنه تم صرف 300 وحدة دم أخرى داخل الاقسام الداخلية و الطوارئ للمصابين ,الى جانب سحب اكثر من 300 وحدة دم من الجماهير المتوافدة للتبرع بالدم واجراء الفحوصات اللازمة لوحدات الدم من الامراض المعدية بالإضافة الى فحص الوحدات من مستشفى الإندونيسي و بيت حانون لعدم توفر جهاز خاص لهم بذلك.

وتابع أحمد: أنه تم تقسيم الطواقم الى عدة أقسام منها قسم داخل غرف العمليات و قسم داخل غرفة التبرع بالدم لسحب الدم ,و أخرى لصرف وحدات الدم لقسم الطوارئ و الاقسام الداخلية ,الى جانب طاقم لإجراء الفحوصات للمصابين و المرضى.

كما جرى فرز طاقم لفحص وحدات الدم من الامراض المعدية على مدار الساعة وطاقم لوجستي لإمداد غرف العمليات و اعداد الاحصائيات و المستهلكات و المحاليل اللازمة.

وقدم مدير الدائرة شكره للطواقم العاملة علي مدار الساعة من موظفين ومتطوعين العاملين بالدائرة ومواصلتهم الليل بالنهار لتوفير كافة احتياجات المصابين والمرضى من الخدمات المخبرية.