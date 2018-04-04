تحديث مذهل من فيسبوك ماسنجر حول الفيديو والصور

أطلقت شركة فيسبوك اليوم تحديثًا جديدًا لتطبيق التراسل الفوري التابع لها ماسنجر يتضمن تحسينات مميزة على دقة الصور والفيديوهات المرسلة.

ويدعم التحديث إرسال صور 360 درجة، إذ ستعطيك الصور بزاوية 360 درجة والصور البانورامية القدرة على مشاركة مشاهد أكثر لعالمك.

ويمكنك الآن أيضًا من خلال فيسبوك ماسنجر إرسال واستقبال فيديوهات بدقة تصل إلى 720 بكسل من ملفات كاميرا الهاتف، لكن للأسف كاميرا تطبيق مسنجر لا تدعم هذه الميزة، لأنه عندما يكون الالتقاط بواسطة كاميرا التطبيق نفسه سيعمل التطبيق على تقليل جودة الفيديو، ولتجربة هذه الميزات الجديدة، عليك أولاً تحديث تطبيق فيسبوك مسنجر.

وتأتي هذه التحديثات جنبًا إلى جنب مع تحسينات أخرى طرحها فيسبوك مؤخرًا على تطبيق الدردشة مسنجر، وذلك عندما دعم إرسال واستعراض صور 4K في نوفمبر الماضي، حتى وصل إلى هذا التحديث .

وقد أعلنت فيسبوك من خلال منشور بغرفة الأخبار الخاصة بها أن صور 360 درجة تتوفر حاليًا على مستوى العالم على كل من نظامي التشغيل أندرويد وiOS.

ولكن مقاطع الفيديو عالية الدقة تتوفر حاليًا في بعض البلدان فقط وهي: أستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهونغ كونغ واليابان وهولندا والنرويج ورومانيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية والسويد وسويسرا وتايوان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على نظامي أندرويد وiOS.