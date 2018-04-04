البيت الأبيض يؤجل قمة ترامب المزعمة مع قادة الخليج حتى سبتمبر

قال خمسة مسؤولين أمريكيين إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستؤجل حتى سبتمبر/ أيلول قمة مع زعماء دول الخليج، كان من المزمع عقدها هذا الربيع، وسط نزاع مستمر بين قطر وحلفاء آخرين للولايات المتحدة في المنطقة.

وأفاد اثنان من المسؤولين بأن قرار تأجيل قمة مايو/ أيار مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي الست يعكس جدولا دبلوماسيا مزدحما، وحقيقة أن الرئيس ترامب بلا وزير للخارجية لحين تأكيد مجلس الشيوخ تعيين مدير وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) الحالي مايك بومبيو في المنصب.

بيد أن مصادر أخرى أبلغت رويترز أن التأجيل إشارة أيضا إلى حقيقة أن واشنطن لم تحرز تقدما يذكر حتى الآن في إنهاء الخلاف المرير بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/ حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة.