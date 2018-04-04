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ترامب يهاتف نتنياهو على ضوء التوتر في المنطقة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 08:20 - 04 ابريل 2018
بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب
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أعلن البيت الأبيض صباح اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجرى اتصالا هاتفيا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وبحثا العديد من القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط، وأبرزها "صفقة القرن" والاتفاق النووي مع إيراني.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن ترامب كرر التزام بلاده الكامل بالحفاظ على أمن إسرائيل، كما اتفق مع نتنياهو مواصلة تنسيقهما بشأن إيران وتأثيرها على استقرار منطقة الشرق الأوسط، على حد تعبير البيت الأبيض.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن هذه هي أول محادثة بين ترامب ونتنياهو منذ أحداث مسيرة العودة بغزة، كما تحدث الرئيس الأميركي مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، الذي قال لترامب إن الرياض تدعم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. كما ناقش ترامب والملك السعودي الوضع في اليمن ونشاط إيران في الشرق الأوسط.

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