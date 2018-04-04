كاليفورنيا: إصابات جراء إطلاق نار داخل شركة "يوتيوب" ومقتل المنفذة

تمكنت القوات الأمنية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية من تصفية المرأة المسلحة، والتي قامت بإطلاق النار داخل مقر شركة "يوتيوب" في سان برونو.

ونشرت الشرطة، في وقت سابق، تحذيرا في موقع "تويتر"، طالبت فيه بالابتعاد عن المنطقة التي تقع فيها شركة YouTube، التي تملكها شركة Alphabet Inc. في Google.

من جهتها، أعلن مستشفى سان فرانسسكو العام، استقباله 3 مصابين في حادث إطلاق النار، أحدهم في حالة حرجة، فيما أكدت وسائل إعلام أن مستشفى "ستانفورد" استقبل 5 جرحى على الأقل.

وكتب تود شرمان مدير إنتاج في شركة يوتيوب تغريدة على "تويتر"، جاء فيها: "لاحظت الناس وهم يركضون في الممرات. واعتقدت أن زلزالا وقع، وتبين لي لاحقا بأن شخصا يحمل بندقية كان يطلق النار".

وأضاف: "كل شخص قابلته كان يقول إن هناك مسلحا يطلق النار. أحدهم أخبرني أن شخصا أطلق النار في الفناء الخلفي للمقر ومن ثم بدأ بتوجيه بندقيته إلى الموظفين".