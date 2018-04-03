الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يسبب سرطان القولون

حذرت دراسة طبية النساء من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء، مؤكدة أن ذلك قد يعرضهن لزيادة مخاطر الإصابة بسرطان القولون بشكل كبير. ودرس الباحثون في كلية الطب جامعة لندن ما إذا كانت لحوم البقر ترتبط بخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم مقارنة بالطيور أو الأسماك أو الوجبات النباتية، وفقا للدراسة التي نشرت في عدد أبريل من مجلة "السرطان " الطبية.

وأشارت دراسات سابقة إلى أن تناول الكثير من اللحوم الحمراء والمصنعة يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، لكن الباحثين قالوا إن هناك معلومات محدودة متاحة عن أنماط غذائية محددة وحيث يحدث السرطان في الأمعاء. ووجد الباحثون أن الذين يتناولون اللحوم الحمراء بانتظام لديهم معدلات أعلى من سرطان القولون القاصي مقارنة مع غيرهم.

واستخدمت الدراسة الجديدة بيانات مأخوذة من دراسة أجريت على النساء في المملكة المتحدة، وشملت 32.147 امرأة من إنجلترا وويلز وأسكتلندا، وقد قام الصندوق العالمي لأبحاث السرطان بفحصهم بين عامي 1995 و1998، وتتبعهم لمدة 17 سنة في المتوسط، كان متوسط عمر المشاركين 52 في بداية الدراسة.

وتم العثور على ما مجموعه 462 حالة القولون والمستقيم، بما في ذلك 335 سرطان القولون، 172 حالة كانت الأقرب و119 كانت القاصية، و152 سرطان المستقيم. ومن بين هؤلاء الذين تمت دراستهم، تم تصنيف 65% منهم ممن تناولوا لحوم حمراء، و3% كانوا يأكلون الدواجن، و13% كانوا يأكلون السمك، و19% كانوا نباتيين.