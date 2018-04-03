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قلقيلية: وفاة شاب نتيجة سقوطه عن دراجة كهربائية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:19 - 03 ابريل 2018
تعبيرية تعبيرية
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لقي شاب من قرية صير شرق قلقيلية، مساء اليوم الثلاثاء، مصرعه نتيجة سقوطه عن دراجة كهربائية.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، بأن شابا يبلغ من العمر (19 عاما) من قرية صير توفي نتيجة سقوطه عن دراجة كهربائية، فيما باشرت الشرطة بالتحقيق.

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