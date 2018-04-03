ضمادات "ثورية" توقف النزيف وتعالج الجروح

ابتكر فريق من الباحثين في جامعة "تكساس أي آند إم"، ضمادة قابلة للحقن، تدمج بين مادة هلامية غذائية وآخرى من مركبات السيليكون النانوية ثنائية الأبعاد، توقف النزيف بسرعة، وتساعد على التئام الجروح.

ودمج الباحثون مادة "كابا كارجينان" مع مركبات السيليكون النانوية ثنائية الأبعاد، للحصول على "جيل" قابل للحقن، بمقدوره إيقاف النزيف بسرعة.

وتستخدم مادة "كابا كارجينان"، المستخرجة من الأعشاب البحرية الصالحة للأكل، لعقود، كوسيلة مساعدة في جعل قوام الطعام متماسكا.

وبحسب موقع "ساينس ديلي"، تعزز مركبات السيليكون النانوية ثنائية الأبعاد بتفاعلها مع الـ"كابا كارجينان" من قدرة الـ"جيل" على تسريع عملية تخثر الدم.

وتدخل الضمادة إلى موقع النزف باستخدام أساليب التدخل الجراحي البسيطة، ويمكن تعديل الجسيمات النانوية لتحتوي على مجموعة من المضادات الحيوية، لتعزيز تجدد الأنسجة والتئام الجروح.