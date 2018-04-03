وزير خارجية إيران يؤكد لهنية دعم بلاده الثابت للشعب الفلسطيني

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية مساء اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، جرى خلاله بحث آخر التطورات السياسية وخاصة في ظل مسيرة العودة وتداعياتها والسلوك الإسرائيلي الاجرامي بحق المواطنين العزل الذين خرجوا للتعبير عن حقهم برفع الحصار على طريق العودة وتحقيق الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني.

وحمل رئيس الحركة رسالة لوزير الخارجية الى القمة الثلاثية في تركيا بين ايران وروسيا وتركيا ان تحظى التطورات في الملف الفلسطيني على اهتمام القمة وخاصة ادانة الجريمة الإسرائيلية وتشكيل لجنة تحقيق دولية ورفع الحصار عن قطاع غزة والوقوف الى جانب شعبنا الفلسطيني في حقوقه الثابتة خاصة حق العودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

من جانبه اكد الوزير على موقف بلاده الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وحقوقه العادلة واكد نقل الرسالة الى القادة الثلاثة في قمة تركيا والعمل على تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.