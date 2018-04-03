هاكرز يخترقون موقع إسرائيلي ويضعون فيه صورة لمسيرة العودة

أفادت مصادر عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن هاكرز من غزة قاموا باختراق الموقع الالكتروني لاتحاد المعلمين "الإسرائيليين" .
ووضع الهاكرز صورة لمسيرة العودة على حدود قطاع غزة، وكتبوا "الله أكبر"، "القدس هي عاصمة فلسطين، لن ننسى شهدائنا.
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