هاكرز يخترقون موقع إسرائيلي ويضعون فيه صورة لمسيرة العودة

أفادت مصادر عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن هاكرز من غزة قاموا باختراق الموقع الالكتروني لاتحاد المعلمين "الإسرائيليين" .

ووضع الهاكرز صورة لمسيرة العودة على حدود قطاع غزة، وكتبوا "الله أكبر"، "القدس هي عاصمة فلسطين، لن ننسى شهدائنا.



