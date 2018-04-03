مركز "ابن النفيس" يتفقد جرحى مسيرة العودة

زار مركز ابن النفيس للأعشاب الطبيعية، اليوم الثلاثاء، الجرحى والمصابين مسيرة العودة الذين يتلقون العلاج في مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة، وقدم لهم الهدايا.

وقال مدير المركز محمود الشيخ علي، إن الهدايا عبارة عن منتج طبي مكون من العسل وبعض الأعشاب الطبيعية، التي تساعد على تقوية مناعة المصابين.

وأضاف " نشارك الجرحى هنا بالمستشفيات بجانب مشاركتنا في يوم الأرض، ويجب على الجميع المشاركة في مسيرة العودة لتحقيق أهداف هذه المسيرة، ونأمل أن نفتتح قسم لمركزنا في بلدتنا الأصلية".

وطالب كل من يستطيع أن يقدم أي خدمة لرفع معنويات الجرحى ومساعدتهم بالشفاء بعدم التراجع أو التردد عن ذلك.

وفي نهاية زيارته تمنى الشفاء العاجل للجرحى وتحقيق أهداف مسيرة العودة .