الشرطة تضبط 1577 شتلة "مارجوانا" مخدرة شرق نابلس

ضبطت الشرطة اليوم الثلاثاء، مستنبتين للمارجوانا المخدرة، يحتويان على 1577 شتلة، في إحدى البلدات الشرقية لمدينة نابلس، والقت القبض على 3 أشخاص مشتبه بهما.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام الشرطة، أن عملية ضبط الأشتال، تمت بالتنسيق ما بين شرطة مكافحة المخدرات في محافظتي نابلس وطوباس وبمساندة شرطة مكافحة مخدرات أريحا، حيث تم مداهمة بيوت بلاستيكية، تبين ان بداخلها مواد مخدرة وهي عبارة عن أشتال مزروعة بين أشتال البندورة، وتم ضبط أكياس وأسمدة وتربة ومواد كيماوية تستخدم في زراعتها.

واكد البيان، انه تم توقيف 3 متهمين لعرضهم على النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم اصولا.