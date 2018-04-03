الصحة: طواقمنا أفشلت أهداف سياسة الاحتلال بالقنص المباشر

قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة إن طواقمها الطبية أفشلت أهداف سياسة القنص المباشر التي انتهجها الاحتلال الصهيوني في مواجهة تجمعات المواطنين المشاركين في مسيرة العودة السلمية.

وأوضح الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن الطواقم تصدرت في قطاع غزة المشهد من جديد واستطاعت بفضل الله أولا، ثم بخطتها المجهزة لإدارة الحالات أن تستوعب هذا العدد الكبير من الإصابات في أقل من 5 ساعات.

وأشار القدرة، إلى أن الطواقم الطبية تعاملت بكل اقتدار مع كافة تصنيفات الإصابات، وأجرت عمليات جراحية كبرى امتدت لساعات فجر اليوم الثاني بتكاثف الجهود ومهارات عدد من التخصصات الجراحية، مبينة أن جراحيها ومساعديهم من الطواقم الطبية استطاعوا انقاذ حياة العشرات من المصابين وتجنيب المئات خطر البتر أو الإعاقة، لافتة أنه لم تسجل سوى حالة بتر واحدة في القدم.

وتابع قوله: "حق لشعبنا الفلسطيني أن يفتخر بكوادره الوطنية الطبية التي لم يهزم إرادتها الحصار وبثباتها مهاراتها".