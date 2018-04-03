مستوطنون يقتحمون برك سليمان الاثرية

اقتحم نحو 100 مستوطن اسرائيلي اليوم منطقة برك سليمان الاثرية جنوب بيت لحم وتلة جبلية مرتفعة تطل على قرية ارطاس المجاورة وهي مصنفة بمنطقة(أ) وذلك تحت حماية الجيش الاسرائيلي، وقد تجولوا في البرك والاحراش التابعة لها واغتسلوا من عيونها مدعين انها منطقة مقدسة لدى اليهود وقد ذكرت اسمها في كتاب التوارة.

وقال احمد صلاح منسق لجنة مواجهة الجدار والاستيطان في بلدة الخضر "ان الذين اقتحموا المنطقة اليوم معظمهم من الفتية والشبان الصغار تتراوح اعمارهم ما بين (16 ـ17 سنة) ويتم احضارهم الى هنا قبل ان يدخلوا التجنيد الاجباري ليحرضوهم على ان المنطقة هي منطقة مقدسة لليهود ولا بد ان يتم الحفاظ عليها".