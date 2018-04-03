مهجة القدس تطلق فعاليات يوم الأسير الفلسطيني

أطلقت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى بمدينة رفح؛ اليوم الثلاثاء؛ باكورة فعالياتها استعدادا ليوم الأسير الفلسطيني.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل من أمام منزل الأسير إياد أبو هاشم: "إن فعاليات الدعم والإسناد للأسرى تأكيد على أن شعبنا لا يمكن أن ينسى أسراه الذين يقضون زهرة شبابهم خلف القضبان من أجل حرية شعبهم وكرامة أمتهم.

وأوضح أن المعركة التي يخوضها الأسرى داخل السجون الصهيونية هي ذات معركة الكرامة والإرادة التي يخوضها الشعب اليوم في مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وشدد المدلل على أن معركة الأسرى هي معركة الشعب الفلسطيني كله، وأدوات الإرادة والصمود هي نفس الأدوات لدى الجميع في مواجهة البغي والظلم الصهيوني داخل السجون وخارجها، مبينا أن الأسرى يواصلون تحدى السجان لينتزعوا حقوقهم بكل ما يمتلكون من قوة.

وأشار القيادي في الجهاد إلى أن الاحتلال يريد من الشعب الفلسطيني أن ينسى حق العودة، عندما صرح بعض قادتهم بأن الكبار يموتون والصغار ينسون، مؤكدا على أن الصغار شهداء ومجاهدون أبطال يحملون مفتاح العودة الذي ورثوه عن الآباء والأجداد، وورثوا معه التصميم والإصرار على العودة إلى الديار المسلوبة وتحريرها.

وتابع بالقول: حق العودة الذي لا يسقط بالتقادم، وانتزعناه من خلال المواثيق الدولية، بينما يتجاهله العدو الصهيوني الذي يضرب عرض الحائط كل المواثيق والاتفاقيات".

وتطرق المدلل إلى الحراك السلمي على حدود غزة، مؤكدا أنه رسالة قوية إلى أمريكا وإسرائيل اللتين تحاصران الشعب الفلسطيني، وصرخة مدوية في وجه ترامب الذي أعلن عن القدس عاصمة لإسرائيل، وسينقل سفارة بلاده إليها قريبا.

وتحدث المدلل عن الأسير إياد أبو هاشم الذي عاش عذابات المعتقل على مدار اثنين وعشرين عاما، قاسى خلالها ألوان العذاب والويلات، ليكون شاهدا على جرائم الاحتلال داخل السجون من تعذيب وإهمال طبي وعزل وحرمان.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس طارق أبو شلوف عن سلسلة فعاليات وأنشطة ستنظمها المؤسسة ومنها مشترك مع الفصائل والتنظيمات والمؤسسات التي تعنى بقضايا والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني لإيصال رسالة الأسرى.

وأوضح فعاليات يوم الأسير الفلسطيني في مؤسسة مهجة القدس 2018 ستحمل عنوان "الأسرى مهجه عيوننا" وهذه باكورة الفعاليات التي انطلقت من أمام منزل الأسير إياد أبو هاشم.





