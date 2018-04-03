محاضر جامعي ينقل محاضرته من مقاعد الدارسة للخيام على حدود غزة

سجلت مسيرة العودة الكبرى التي انطلقت يوم الجمعة الماضية على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة إبداعات غير مسبوقة في أشكال التضامن والدعم من قبل شرائح المجتمع المختلفة، تأكيداً منهم على حق العودة الذي تحاول إسرائيل ومن يقف خلفها شطبه بكل السبل؛ ورغم الإرهاب الإسرائيلي الممنهج الذي استهدف المسيرة في يومها الأول استمرت المواطنون في التوجه للخيام المنتشرة شرق القطاع.. ووجد الدكتور وائل عبد العال في إعطاء محاضرته لطالبات قسم الإعلام في الكلية الجامعية من مقاعد الكلية إلى الخيام وسط دافعية وقبول كبير من الطالبات التي يبلغ عددهن 30 طالبة.

وجاءت فكرة المحاضرة لطالبات الإعلام في الكلية الجامعية مساق "الإعلام الجديد" داخل الخيام شرق غزة بشكل شخصي من مدرس المساق الدكتور عبد العال، كتعبير رمزي للمشاركة في الحراك السلمي وشكل من أشكال النضال السلمي المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي، وللتأكيد على أننا أصحاب قضية واحدة.

وأضاف عبد العال لـ "فلسطين اليوم"، أن الطالبات تحمسن للفكرة كونها تجربة فريدة وخروج عن المألوف وكانت بمثابة فرصة للطالبات ليساهمن ولو بشكل بسيط في الحراك السلمي القائم.

يشار إلى أن إبداعات ونشاطات وفعاليات متعددة تنظم على الحدود تحت صوت الرصاص الإسرائيلي تأكيداً منهم على الحق في العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها قسراً عام 1948 من قبل العصابات الصهيونية المدعومة من دولة الانتداب آنذاك بريطانيا صاحبة الوعد المشؤوم عام 1917 لليهود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين على حساب سكانها الأصليين.











