ميسي يتحدث عن موعد اعتزاله

تحدث الهداف التاريخي لنادي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي عن موعد اعتزاله كرة القدم، ورشح 3 منتخبات للظفر بلقب بطولة كأس العالم المزمع إقامتها هذا الصيف في روسيا.

وفي رده على سؤال حول موعد اعتزاله قال البرغوث لصحيفة "آس" الإسبانية: "هذا سؤال صعب للغاية، لا أعرف، من المبكر الحديث عن هذا الأمر ومن الصعب التفكير فيه، أمامي بضع سنوات أخرى".

وأكد الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات "الرغبة والحماس أكثر وأكثر كل يوم. لا يزال لدي العديد من الأهداف التي أود تحقيقها. الآن أشعر أنني بحالة جيدة جدا ولا أعرف متى سأترك كرة القدم. قد يكون من السابق لأوانه التفكير في الأمر، لكن هذا اليوم سيأتي بالتأكيد".

وتحدث ميسي عن بطولة كأس العالم 2018، واعتبر منتخبات البرازيل، وألمانيا، وإسبانيا، أكبر المرشحين للظفر باللقب.

وعن حظوظ منتخب بلاده قال ميسي "يجب علينا السعي والقتال على أرض الملعب، لنستمتع بتلك اللحظات التي عشناها في البرازيل، لكن هذه المرة ستكون البطولة لنا إذ وصلنا إلى النهائي".

ويبحث ميسي في مونديال روسيا للفوز بأول لقب كبير له مع منتخب بلاده بعدما فشل في ذلك في البطولة الماضية، حيث خسرت الأرجنتين المباراة النهائية بهدف نظيف أمام ألمانيا.