الجامعة العربية تبحث مجزرة العودة في اجتماع طارئ اليوم

تعقد الجامعة العربية اليوم الثلاثاء، اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين فيها، برئاسة السعودية، بناء على طلب من فلسطين وتأييد من الكويت ومصر والأردن، لبحث التصعيد الإسرائيلي الأخير عقب الاعتداء على مسيرة العودة الكبرى

وأسفر الاعتداء الإسرائيلي، الجمعة الماضي، على مسيرة العودة الكبرى على حدود قطاع غزة مع الأراضي المحتلة عام الـ48 عن استشهاد 17 فلسطينيا وإصابة أكثر م 1500 آخرين.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بجامعة الدول العربية السفير سعيد أبو علي، إن الاجتماع سيبحث جرائم إسرائيل ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في مسيرة تحت عنوان "مسيرة العودة الكبرى" بمناسبة الذكرى الـ42 ليوم الأرض للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى الأحداث المستمرة والخطيرة التي تنتهجها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وطالب أبو علي، بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه المجزرة التي ارتكبها الاحتلال ضد المسيرة السلمية بغزة وإجراء تحقيق عاجل فيها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.