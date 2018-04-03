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قيادة "الجهاد الإسلامي" تزور جرحى مسيرة العودة بمحافظة خان يونس

  • فلسطين اليوم
  • 10:13 - 03 ابريل 2018
زيارة الجهاد الاسلامي زيارة الجهاد الاسلامي
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زار وفد من قيادة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء أمس الأحد، جرحى ومصابي مسيرة العودة،  في محافظة خان يونس.

وتقدم الوفد القيادي في الحركة أبو حازم النجار، وقيادة العمل التنظيمي بالمحافظة، وفي طليعتهم أ. يونس أبو العمرين، حيث زاروا الجرحى في المستشفى الأوروبي ومجمع ناصر الطبي.

وأعرب القيادي النجار عن اعتزازه وفخره بالبطولة والتضحية التي سطرها الشهداء والجرحى، مؤكداً أن زيارة المصابين، ومواساة ذوي الشهداء أقل الواجب تجاههم.

وتمنى وفد "الجهاد" الشفاء العاجل للجرحى، الذين عبروا من جانبهم عن سعادتهم وذويهم بهذه الزيارة.

وطلب أحد المصابين من وفد قيادة الجهاد أن ينخرط في صفوف سرايا القدس، الذراع العسكرية للحركة، بعد تماثله للشفاء وخروجه من المستشفى، كي يشارك في مسيرة تحرير القدس، كما قال.

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