الأسيرة النائب جرار تعقد دورة في القانون الدولي للأسيرات في سجن هشارون

أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الثلاثاء، أن الأسيرة النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار عقدت دورة في القانون الدولي والدولي الإنساني لعدد من الأسيرات القابعات في سجن هشارون الإسرائيلي.

وأوضح التقرير، أن الدورة خصص لها 32 ساعة تعليمية، تم اجتياز نصف ساعتها، وتشارك فيها أكثر من 30 أسيرة من بينهن قاصرات.

وقالت جرار، أن هدف الدورة هو تعريف الأسيرات بمبادئ القانون الدولي والدولي الإنساني، خصوصا تلك التي تتعلق بالاعتقال والأسر، ولا سيما بتفاقم الأوضاع المعيشية والاعتقالية سوء للأسيرات القابعات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وما يتعرض لها من مضايقات وظروف نفسية وصحية صعبة داخل المعتقلات.

وأضافت، "أننا نسعى من خلال هذه الدورة الى تأسيس دورات تثقيفية وجلسات تعليمية دائمة وتراكمية للأسيرات والقاصرات"