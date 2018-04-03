هيئة الأسرى: الجريح محمد عنبر يقبع في وحدة العناية المكثفة

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، بأن الأسير الجريح محمد صبحي عنبر من مدينة طولكرم، يقبع حاليا في وحدة العناية المكثفة بمستشفى "مائير" في كفار سابا، تحت أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة التخدير.

وقال عجوة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الأسير الجريح عنبر أجري له عملية جراحية مساء أمس، بعد أن تم إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال، بالقرب من حاجز "وادي التين" قرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وأوضح أنه سيتم عقد جلسة تمديد توقيف للمصاب عنبر غيابيا يوم الاربعاء القادم في المحكمة العسكرية".