زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب بوليفيا دون اصابات

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات بوليفيا، اليوم الاثنين، بدون ورود معلومات عن إصابات أو أضرار.

وأفاد المعهد الجيولوجي الأميركي بأن الزلزال وقع جنوب شرق بوليفيا على مسافة 200 كلم من تاريخا قرب الحدود مع باراغواي على عمق 562 كلم.