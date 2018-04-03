8 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في الأسر

أكدت اذاعة صوت الأسرى أن 8 أسرى- بينهم أسيرة- يدخلون اليوم الثالث من نيسان أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال بينهم اثنان محكومان بالمؤبد، وهم:

الأسيرة شاتيلا سليمان أبو عياد (26 عامًا) من قرية كفر قاسم المحتلة عام 1948 المعتقلة منذ عام 2016، ومحكومة بالسجن 16 عامًا؛ أمضت منه عامين.

والأسير رائد صالح فخري أبو حمدية ( 39 عامًا) من القدس المعتقل منذ عام 1997، ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، وأمضى 21 عامًا في سجون الاحتلال وهو من عمداء الأسرى في سجون الاحتلال.

والأسير سعيد عبد الله سعيد البنا (36 عامًا) من مدينة طولكرم المعتقل منذ عام 2003 ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير إسماعيل إبراهيم عبد اللطيف الطويل (34 عامًا) من برقين قضاء مدينة طولكرم المعتقل عام 2003، ومحكوم بالسجن 21 عامًا، وأمضى15 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير ضياء نعيم جابر نصار (25 عامًا) من طولكرم المحكوم بالسجن عشرة أعوام ومعتقل منذ عام 2013، وأمضى خمسة أعوام في السجون.

من مدينة خانيونس جنوب القطاع/ الأسير نصر الله محمود منصور معمر (31 عامًا) المعتقل منذ عام 2008 وحكم عليه بالسجن 25 عامًا، وأمضى عشرة أعوام في سجون الاحتلال.

والأسير يوسف محمد محمد فياض (28 عامًا) المعتقل عام 2008، ومحكوم بالسجن 13 عامًا، وأمضى ثمانية أعوام في سجون الاحتلال.

والأسير محمد محمود سعيد أبو طه (37 عامًا) من رام الله المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 16 عامًا في السجون.