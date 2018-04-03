الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مختلف مناطق الضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال، أنه نفذ فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في مختلف مناطق الضفة طالت 11 شاباً.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت فجراً مختلف محافظات الضفة واعتقلت عدد من الشبان، عرف منهم:

1.خضر ماضي شقيق الشهيد عمر ماضي- محيم العروب شمال الخليل

2. باسم كميل- قباطية جنوب جنين

3. الفتى أيسم نزال- قباطية جنوب جنين

4. الفتى محمود زكارنة- قباطية جنوب جنين

5. أحمد إبراهيم- كفر مالك شرق رام الله

6. باسم معطان- برقة شرق رام الله

7. محمد عبد عطية- العيسوية -القدس

8. الفتى مأمون أحمد عبيد -العيسوية- القدس

9. خالد عمر طه- كفر مالك شرق رام الله

10. راتب عبد الكريم عزيز مرعي(طالب في جامعة البولتكنك)- قراوة بني حسان قرب سلفيت

11. قتيبة راضي مرعي، قراوة بني حسان

فيما أغلقت قوات الاحتلال قرية النبي صالح غرب رام الله، حيث شهدت مساء أمس اندلاع مواجهات عقب اقتحام الاحتلال لها.

وأعلنت الصحة مساء أمس اصابة شاب، فيما اعتقل الاحتلال شابين على مدخل القرية.