طقس فلسطين: انخفاض على درجات الحرارة

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وتكون الأجواء هذه الليلة غائمة جزئيا بوجه عام وباردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم غد الأربعاء، يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط احياناً السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الخميس، فيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو الجمعة، صافيا بوجه عام ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ـــــــ