شهيد برصاص الاحتلال قرب مستوطنة "ارئيل"غرب سلفيت

أعلنت وسائل اعلام "إسرائيلية"، صباح اليوم الثلاثاء، استشهاد شاب في الثلاثين من عمره -لم تعرف هويته بعد- برصاص جيش الاحتلال بعد اطلاقه النار تجاه مركبته بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس جنوب نابلس , دون تأكيدات من الجانب الفلسطيني بعد.

وقال شهود عيان ان الشاب أقترب بسيارته من موقف لتجمع المستوطنين غربي سلفيت "جنوب نابلس"، قرب مستوطنة ارائيل المقامة على أراضي المواطنين هناك، فبادره الجنود بإطلاق النار بشكل مباشر باتجاهه.

وبحسب الشهود فإن حاله الشاب خطيرة للغاية، نظرا لحجم إطلاق النار، حيث قامت قوات الاحتلال بنقله إلى أحد المستشفيات بالداخل المحتل.