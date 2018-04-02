حذر خبير التغذية الألماني كلاوس ريشتر من “خطورة التسخين الشديد للأطعمة النشوية”، مشيراً إلى أن “درجات الحرارة العالية تساعد على نشوء مادة الأكريلاميد التي يشتبه في أنها مسببة للسرطان”.

ونصح ريشتر بأنه من “الأفضل إضفاء لون ذهبي فقط على البطاطس عند تحميرها بدلاً من تركها في الزيت لمدة طويلة حتى يُصبح لونها غامقاً”. وأكد ريتشر أن “نفس الأمر يسري أيضاً على الأطعمة الأخرى الغنية بالكربوهيدرات والبروتينات”، مشدداً على “ضرورة التخلص من شريحة الخبز المحمص بدلاً من تناولها، إذا ما كانت درجة لونها أغمق من الأصفر الذهبي”.

وأشار الخبير الألماني إلى أن “جميع الأطعمة الجاهزة (التي يتم خبزها أو قليها أو تحميصها، كالبقسماط المملح أو رقائق البطاطس المحمرة أو القهوة) تحتوي على مادة الأكريلاميد المسرطنة؛ ومن ثم يجب الاستغناء عن هذه الأطعمة أو الإقلال منها قدر الإمكان”.