مشروب البقدونس بالكزبرة للوقاية من حصوات الكلى

تحتوى الخضراوات على عناصر غذائية مهمة مثل الكالسيوم والحديد وفيتامينات مهمة تساعد في الوقاية وعلاج الكثير من الأمراض، سواء بتناولها على هيئة مشروب أو ضمن وجبات الطعام، مثل مشروب الكزبرة بالبقدونس الذى يساعد في علاج كثير من الأمراض منها: مشاكل الكبد والدهون الزائدة وارتفاع معدلات الكوليسترول ومنع تكون حصوات الكلى.

ووفقاً لما ذكره موقع "alternative medicine house"، فإن الكزبرة والبقدونس تمد الجسم بفوائد صحية أخرى، منها: منع تراكم الدهون فى الأنسجة، وتشكيل حصوات الكلى، تحسين عملية الهضم، علاج التهاب الملتحمة، تحسين عمل الكبد، إدرار البول، علاج الإسهال ومشاكل الجهاز الهضمي.