كلب يقظ ينقذ عائلة من موت محتم

استطاع كلب إنقاذ عائلة في أستراليا من الغرق بسبب الفياضانات التي اجتاحت منطقة سكنهم.

ونشرت صحيفة ديلي ميل خبرا عن الحادث الذي وقع في مدينة كيرينز في الشمال الأقصى لولاية كوينزلاند الأسترالية. واستفاقت العائلة على صوت نباح الكلب "راستي" في منتصف الليل عندما تسربت مياه الفيضان من مدخنة المنزل.

ولم تعر جينا ويلسون، ربة البيت، انتباها للمياه المتسربة من المدخنة وأخذت تمسحها. لكنها عندما نظرت من النافذة، أدركت أن عليهم الخروج من المنزل فورا وإلا غرقوا بالماء.

وقالت الأسترالية جينا: "أمسكت بالطفلتين والكلب والقط وأخرجتهم من المنزل الذي غرق بالكامل بعد ساعات، وركبنا زورقين كانا متوفرين لدينا لحسن الحظ".

وتأمل جينا في أن تتمكن من إصلاح الأضرار التي أصابت منزلها بمساعدة شركة التأمين، بعد أن كافأت الكلب بطوق جديد وعظمة وشامبو من النوع الفاخر.