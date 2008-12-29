طائرات الاحتلال تدمر مكتباً للجان المقاومة الشعبية في محيط المجلس التشريعي بغزة

فلسطين اليوم: غزة

قصفت طائرات الاحتلال في ساعة متأخرة من اليوم الاثنين المكتب الاعلامي للجان المقاومة الشعبية بصاروخين في محيط المجلس التشريعي بمدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأكد مراسلنا أن طائرة قصفت بصاروخين المكتب الإعلامي للجان المقاومة الشعبية الكائن في عمارة "الحتو" مما أدى لتدميره بالكامل.

وتعقيباً على عملية القصف قال الناطق الاعلامي باسم لجان المقاومة الشعبية أبو مجاهد لـ فلسطين اليوم:" إن العدوان الاسرائيلي الهمجي لن يثنينا عن الاستمرار في خيار المقاومة خصوصاً وأن شعبنا يتخندق في هذه المرحلة حول هذا الخيار، رغم القصف والدمار الذي أصبح مشهداً يتكرر كل لحظة في القطاع من شماله لجنوبه.