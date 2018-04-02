محامي التميمي يتقدم بشكوى تحرش بطفلة أثناء التحقيق

كتبت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية أن محامي الأسيرة عهد التميمي جابي لسكي تقدم للمستشار القضائي للحكومة "الإسرائيلية" بشكوى تحرش بطفلة خلال التحقيق.

وجاء في الشكوى التي تقدم بها محامي عهد التميمي أن شرطي "إسرائيلي" حقق مع الطفلة التميمي برفقة شخص آخر قال إنه رجل من المخابرات العسكرية تحرش بها جنسياً، وهددها بشكل مخالف للقانون خلال عملية التحقيق معها.

وتابعت صحيفة "إسرائيل هيوم"، في الشكوى موضحة تفاصيل عملية التحرش، ضابط المخابرات قال للتميمي أن لها وجه ملاك، عيون زرقاء، وشعر أشقر، وأشياء أخرى من هذا القبيل، وهذه أمور مزعجة، وتسببت بعدم الراحة للطفلة التميمي، وقد تصل لمستوى التحرش الجنسي من المحقق حسب قول محاميها.

كما جاء في الشكوى التي تقدم فيها محامي التميمي أن المحقق هددها باعتقال عائلتها إن هي أصرت على استخدام حقها في الصمت، واتهم المحامي أيضاً جهات إنفاذ القانون في دولة الاحتلال "الإسرائيلي" بانتهاك حقوق القاصرين الفلسطينيين.

يشار إلى أن الطفلة عهد التميمي حكم عليها بالسجن لمدة ثمانية أشهر، على خلفية ضربها جندياً إسرائيلياً على وجهه داخل منزلها، وتم نشر الفيديو أثناء صفعها الجندي على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبره وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إهانة لقواته.