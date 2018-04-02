تشكيل لجنة قانونية لملاحقة جرائم الاحتلال بغزة

أعلنت اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة الكبرى اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة قانونية دولية تضم عدداً من الخبراء القانونيين والحقوقيين من عدة دول حول العالم لملاحقة جيش الاحتلال الاسرائيلي قضائياً بعد جريمته بحق المشاركين في مسيرة العودة الكبرى الجمعة الماضية.

وقالت اللجنة في بيان صحفي: "إن اللجنة القانونية الدولية ستبذل كل ما في وسعها بالتعاون مع كل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية لملاحقة جنود وقادة وجيش الاحتلال لارتكابهم جريمة حرب ضد المدنيين العزل الذين شاركوا في حقهم المكفول قانونياً ودولياً في التظاهر السلمي، وإطلاقها النار على المشاركين بمسيرة العودة الكبرى أثناء مطالبتهم بحقهم بتطبيق قرارات الامم المتحدة الخاصة بحق العودة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة رقم 194".

وأكدت اللجنة انها ستسعى لملاحقة الاحتلال في كل الأروقة القضائية الدولية وتسعى بكامل جهدها لتقديم جنود وقادة وجيش الاحتلال الى محاكم جرائم الحرب ومحكمة الجنايات الدولية والمحاكم الدولية ذات الاختصاص.

ووجهت اللجنة القانونية الدولية نداء عاجلاً لكل من يملك أدلة او صوراً أو فيديوهات تثبت جرائم الاحتلال وجيشه ضد المشاركين العزل في يوم الارض أن يرسلها الى اللجنة عبر الايميل [email protected] أو التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة.