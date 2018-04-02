تهديدات قنص الجنود عبر "فيسبوك" تدب الرعب في "إسرائيل"

قال مصدر عسكري "اسرائيلي" رفيع إن الجهات "الأمنية" تأخذ على محمل الجد التهديدات التي تتداولها شبكات التواصل الاجتماعي الفلسطينية والعربية باستهداف وقنص جنود جيش الاحتلال.

ووفقا لموقع "معاريف، أكد المصدر بأن الجيش يستعد لأحد أسوأ السيناريوهات التي قد تقع في الأيام المقبلة على الحدود مع قطاع غزة، ألا وهو تزايد عمليات القنص التي ستستهدف جنود وضباط الجيش المنتشرين على طول الحدود لمواجهة المظاهرات الفلسطينية.

كما أكد المصدر أن الجيش يخشى أيضا تهديد قذائف الهاون الذي قد يستهدف مناطق الحشد العسكرية المتاخمة للحدود مع غزة، كما حصل خلال حرب 2014 عندما وقع أعداد كبيرة من القتلى في أوساط الجنود بسبب قذائف الهاون وصواريخ 107 التي أطلقتها حماس على مناطق الحشد خلال الحرب.