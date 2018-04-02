روسيا تتهم دول غربية بمحاولة عرقلة تنظيم مونديال 2018

اتهمت روسيا دولا غربية بالسعي وراء عرقلة تنظيم نهائيات كأس العالم المرتقبة الصيف المقبل في عدد من المدن الروسية.

وقالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأحد: "إن الهدف الرئيسي لبعض الدول الغربية من الحملة، التي تشنها ضد روسيا، هو عرقلة تنظيم المونديال".

وأضافت المسؤولة الروسية أن عددا من الدول الأوروبية تريد أن تعزل روسيا فيما يتعلق بنهائيات كأس العالم لكرة القدم، لكن ذلك يبقى حلما بعيدا، على حد تعبيرها.

يشار إلى أن عددا من الدول الغربية من بينها بريطانيا والولايات المتحدة، سبق وأن أعلنت عن طرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، على خلفية تسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته في الرابع من آذار/مارس الماضي في بريطانيا.

كما أعلنت بريطانيا وآيسلندا مقاطعتها للبطولة على المستوى الدبلوماسي، كما تدرس دول ست اتخاذ نفس الخطوة.

وستجري نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا خلال الفترة ما بين 14 يونيو/حزيران 15 يوليو/تموز 2018 في 11 مدينة روسية.