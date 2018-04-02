سامسونغ تسابق الزمن لإطلاق هاتفها Galaxy Note 9

أكدت مواقع متخصصة في مجال التقنية أن سامسونغ ستعجّل موعد إطلاق هاتفها "Galaxy Note 9" الجديد.

وذكر موقع SamMobile أن "سامسونغ غير راضية عن مبيعات هواتف Galaxy S9 التي أطلقتها مؤخرا، لذا تنوي الاستعجال في طرح Galaxy Note 9 لتعزيز موقعها في الأسواق وتجاوز منافستها آبل، ومن المفترض أن تظهر هواتف Note القادمة في منتصف الصيف المقبل، أو أوائل خريف العام الجاري".

ووفقا للشائعات فإن "Galaxy Note 9" سيزود بشاشة OLED عالية الدقة بمقاس 6.38 بوصة وكاميرا خلفية مزدوجة بخواص غير متوفرة في كاميرات هواتف سامسونغ الحالية، فضلا عن هيكل متين مقاوم للماء والغبار، والأهم هو أن ماسح بصمات الأصابع سيأتي مدمجا تحت الشاشة مباشرة.