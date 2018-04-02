خانيونس: جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد المجاهد فارس الرقب

شيَّعت جماهير غفيرة، عصر اليوم الإثنين، جثمان الشهيد المجاهد فارس محمود الرقب، الذي قضى متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال مشاركته مع أبناء شعبه في مسيرات العودة يوم الجمعة الماضية شرقي قطاع غزة.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وجناحها العسكري "سرايا القدس" احتسبت المجاهد الرقب شهيدا عند الله تبارك وتعالى.

وقالت الحركة في بيان صحفي: ان الشهيد البطل ارتقى متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال مشاركته مع أبناء شعبه في مسيرات العودة التي انطلقت في يوم الارض 30 مارس 2018 ، الذي واجه الارهاب الصهيوني بالرصاص الذي استهدف المتظاهرين العُزَّل الذين شاركوا في الاعتصامات والمظاهرات الشعبية مطالبين بحقهم الشرعي والقانوني والاخلاقي.

وأكدت الحركة "على المضي قدماً في طريق الجهاد والمقاومة وأن نظل مع أبناء شعبنا وقواه الحية ندافع عن أرضنا ومقدساتنا ونحمي حقوقنا وثوابتنا".

وعاهدت الحركة "الله وأبناء شعبنا وأمتنا أن نحافظ على وصايا الشهداء، وأن نواصل طريق الثبات على نهجهم".

























