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بدعوة من المجلس التشريعي

فصائل تدعو لتأجيل عقد "الوطني" في رام الله والالتزام بمخرجات بيروت 2017

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:04 - 02 ابريل 2018
المجلس الوطني المجلس الوطني
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عُقد، صباح اليوم الاثنين، اجتماع شاركت فيه كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة حماس، والجهاد الإسلامي، لبحث الدعوة لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في 30/نيسان في رام الله، بدعوةٍ من كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي.

وأكد الحضور على أن دماء الشهداء التي سالت لتروي ثرى هذا الوطن تستصرخ الجميع لضرورة إعلاء شأن المصلحة الوطنية العليا، والمسارعة بتأجيل انعقاد المجلس الوطني، والعمل على عقد مجلس وطني توحيدي جديد بالخارج تطبيقاً لمخرجات بيروت في يناير 2017 وكافة الاتفاقيات الوطنية.

ودعا الحضور الكل الفلسطيني لاستثمار النتائج الإيجابية لمسيرة العودة في الاستمرار بجهود المصالحة، وإنجاز كل ما تم الاتفاق عليه وطنياً، على قاعدة الشراكة الوطنية، وبما يُوّحد طاقات شعبنا ومؤسساته في مواجهة التحديات الراهنة، وعلى رأسها إسقاط صفقة القرن والمؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

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