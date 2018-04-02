ترامب يعرض على بوتين عقد لقاء في البيت الأبيض

قال الكرملين، الاثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عرض على نظيره فلاديمير بوتن، خلال اتصال هاتفي الاثنين، عقد لقاء في البيت الأبيض.

وقال مستشار الكرملين، يوري أوشاكوف، للصحفيين "خلال محادثاتهما يوم 20 مارس اقترح ترامب عقد اللقاء"، موضحا أن الرئيس الأميركي "عرض إجراء اللقاء في البيت الأبيض في واشنطن".

وأضاف "علاقاتنا الثنائية تدهورت مجددا" مع تبادل طرد الدبلوماسيين بسبب تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.

والأحد، وصلت أول طائرة تقل دبلوماسيين روسا طردوا من الولايات المتحدة على خلفية تسميم جاسوس سابق، إلى مطار فنوكوفو في موسكو الأحد.

وقالت وكالة تاس الحكومية للأنباء إن الطائرة أحضرت 46 دبلوماسيا روسيا مع عائلاتهم.

وانضمت واشنطن إلى العشرات من حلفاء بريطانيا في طرد دبلوماسيين روسا، ردا على هجوم بغاز أعصاب استهدف جاسوسا مزدوجا سابقا.

وكان البيت الأبيض قال في وقت سابق إن ترامب اتصل هاتفيا بنظيره الروسي، بعد فوزه بفترة رئاسية ثانية. وفاز الرئيس الروسي الاثنين بولاية رابعة لست سنوات، ونال عددا غير مسبوق من الأصوات.