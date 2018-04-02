إعلان فوز السيسي بفترة رئاسية ثانية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الاثنين، فوز عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية، في الانتخابات الرئاسية التي جرت من 26 حتى 28 مارس الماضي.

وقال رئيس الهيئة، لاشين إبراهيم، إن السيسي حصل على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا، بنسبة 97.08 بالمئة، بينما حصل منافسه موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتا، بنسبة 2.92 بالمئة.

وأضاف لاشين أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة في الداخل والخارج، بلغ 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، شارك منهم 24 مليونا و254 ألفا و152 ناخبا، أي بنسبة 41.05 بالمئة.

وأشار إلى أن عدد من أدلوا بأصواتهم في الخارج بلغ 157 ألفا و60 ناخبا، وأن عدد المصوتين في الداخل بلغ 24 مليونا و97 ألفا و290 ناخبا.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن عدد الأصوات الصحيحة في الانتخابات الرئاسية بلغ 22 مليونا و491 ألفا و921 صوتا، بنسبة 92.73 بالمئة، في حين بلغ عدد الأصوات الباطلة مليونا و762 ألفا و762 صوتا، بنسبة 7.27 بالمئة.

وبلغ عدد مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسة المصرية 13 ألفا و687 مركزا، تحت إشراف 18 ألفا و678 قاضيا، وبمعاونة 103 آلاف موظف.