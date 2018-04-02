التعليم العالي يقرر تأجيل انتخابات مجالس الطلبة

قرر مجلس التعليم العالي خلال اجتماعه الدوري، اليوم الإثنين، برئاسة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم؛ تأجيل انتخابات مجالس الطلبة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي إلى ما بعد انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، أي بعد ٣ أيار المقبل.

وجاء قرار التأجيل لإتاحة المجال لإنجاز التحضيرات اللازمة لعقد المجلس؛ على أن تحدد كل جامعة التاريخ الجديد لإجراء الانتخابات فيها، مع الإشارة إلى أن هذا القرار يستثني جامعة بوليتكنك فلسطين كونها استكملت الترتيبات لانتخاباتها خلال أيام.

وافتتح المجلس اجتماعه بالترحم على أرواح الشهداء الذين ارتقوا خلال هبة يوم الأرض وكل شهداء فلسطين، والتأكيد على الالتزام بحماية الهوية الوطنية الفلسطينية في ظل هجمة الاحتلال وسعيه الدؤوب لطمس هذه الهوية، من خلال ضرب منظومة التعليم والتحريض ضد المناهج الوطنية ومواصلة استهداف المؤسسات التعليمية.

وبارك المجلس مصادقة الرئيس محمود عباس على قانون التعليم العالي الجديد مع إبدائه لبعض الملاحظات والتي سيتم مناقشتها في ندوة تعقدها الوزارة قريباويشارك فيها كل ذوي العلاقة وتتضمن شرحاً تفصيلياً لمواد القانون والأنظمة الواجب إنجازها في إطار هذا القانون، وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د.بصري صالح مقارنة بين القانونين القديم والجديد، مبيناً الإضافات التي قدمها القانون الجديد.

كما أوصى المجلس؛ الوزير صيدم باتخاذ قرار لتحديد معدل القبول لطلبة الثانوية العامة "الإنجاز" من الفرع العلمي والذين يرغبون بالالتحاق بتخصصي الطب وطب الأسنان في الجامعات خارج الوطن؛ بـ 80% فأعلى؛ اعتباراً من العام الدراسي القادم، وذلك للحفاظ على جودة التعليم ومخرجاته.

وفي سياق آخر، أكد المجلس أهمية استمرار الحوار البنّاء مع النقابات في الجامعات المحلية العامة حول المطالب النقابية، والتأكيد على حقوق كافة العاملين في هذه الجامعات، والحرص على استمرار المسيرة التعليمية بالشكل الأمثل.

وتطرق المجلس للأزمة الأخيرة في جامعة الأزهر، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على حرمة الجامعة ونبذ العنف بكافة أشكاله للحفاظ على سير العملية التعليمية في الجامعة.