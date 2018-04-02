الحمد الله: لن نذهب إلى قطاع غزة إلا بشرط واحد

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله "إن الحكومة لن تذهب إلى قطاع غزة إلا بتسلم الحكومة لكافة مهامها دفعة واحدة، ونحن جاهزون لتولي كافة المسؤوليات، مثلما أكد عليه الرئيس، فتمكين الحكومة لا يتم بتسليم كل ملف على حدة"

وشدد الحمد الله -خلال كلمته بمناسبة يوم الأرض- على موقف الرئيس عباس وتأكيده أن التمكين الفاعل والشامل للحكومة وتسليمها كل الصلاحيات الأمنية والقانونية والإدارية والمالية هو الرافعة لتحقيق المصلحة الوطنية ونجدة غزة.

وتتهم السلطة الفلسطينية حركة "حماس" بعرقلة توليها لمهامها بشكل كامل في قطاع غزة، فيما تنفي الأخيرة ذلك وتقول إنها وفرت كل الظروف الملائمة لعمل الحكومة لكنها "تتلكأ في تنفيذ تفاهمات المصالحة".