بطل إسكتلندا يرفع 16 علما فلسطينيا تضامنا مع غزة

رفع نادي سلتيك الاسكتلندي أعلاما فلسطينية خلال مباراته مع روس كاونتي إف سي،السبت، وذلك تعبيرا عن التضامن مع 16 فلسطينيا استشهدوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة.

ورفع مشجعو سلتيك 16 علماً فلسطينياً يرمز إلى عدد المتظاهرين في قطاع غزة والذين استشهدوا برصاص الجنود الإسرائيليين أثناء مشاركتهم في مظاهرات يوم الأرض السلمية بالقرب من السياج الفاصل بين غزة وفلسطين المحتلة.

وكان الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم قد فرض غرامة على بطل الدوري، المعروف بتأييده للقضية الفلسطينية، بعد أن رفع مشجعوه عشرات الأعلام الفلسطينية خلال مباراة الفريق مع فريق هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي في الدور الأول من دوري الأبطال.

واستشهد 16 شخصاً من غزة وأصيب العشرات بجروح عندما فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على المتظاهرين بمناسبة يوم الأرض.

وكانت مسيرات "العودة الكبرى" التي انطلقت يوم الجمعة تعد بداية لتظاهرت احتجاج ستستمر حتى 15 مايو ، وهو يوم النكبة الفلسطيني.

ويطالب المتظاهرون بالسماح للاجئين الفلسطينيين بالحق في العودة إلى البلدات والقرى التي هجروا منها عندما تم إنشاء "إسرائيل" عام 1948.